С 3 июня после приезда из большинства стран ЕС можно будет не соблюдать самоизоляцию

Начиная со среды, 3 июня, тем, кто въезжает в Латвию из большинства стран Евросоюза, больше не нужно будет самоизолироваться на 14 дней, постановило правительство.

Самоизоляцию не нужно будет соблюдать тем, кто приехал из стран, где кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней не превышает 15 случаев на 100 000 человек.

Список этих стран будет обновляться на странице Центра контроля и профилактики заболеваний. По данным на 29 мая, это Люксембург, Нидерланды, Италия, Дания, Польша, Румыния, Франция, Финляндия, Германия, Чехия, Эстония, Австрия, Болгария, Литва, Венгрия, Норвегия, Швейцария, Кипр, Греция, Исландия, Словакия, Словения, Хорватия и Лихтенштейн.

Этот показатель все еще превышен в Швеции, Великобритании, Португалии, Бельгии, Мальте, Ирландии и Испании, соответственно, тем, кто приезжает в Латвию из этих стран, нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявлял, что к 15 июня большая часть Европы может стать свободной для путешествий. В середине июня ЕС совместно примет решение о том, когда открывать границы с третьими странами.