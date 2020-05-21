С 3 июня возобновится оказание всех медицинских услуг

С 29 мая будут расширены плановые услуги дневных стационаров, а с 3 июня полностью возобновлены все медицинские услуги, ограниченные из-за пандемии Covid-19, сообщила агентству LЕТА специалист по связям Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

При оказании медицинских услуг и в дальнейшем должны соблюдаться строгие меры предосторожности. Медицинские учреждения должны организовывать отдельные потоки пациентов, ограничивать их количество, устанавливать точное время визитов в медицинские учреждения.

Также медицинские учреждения обязаны обеспечить персонал и пациентов индивидуальными средствами защиты и после каждого приема проводить дезинфекцию помещений.

Вопрос о необходимости проведения теста на Covid-19 перед плановыми услугами будет решать семейный врач.

Сначала медицинские учреждения примут тех пациентов, запись которых ранее была отменена из-за чрезвычайной ситуации. Более точную информацию об оплачиваемых государством медицинских услугах можно получить в Национальной службе здравоохранения по телефону 80001234 или на портале rindapiearsta.lv.