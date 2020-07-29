С 3 по 31 августа в Риге временно отменят несколько маршруток

Руководство Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) приняло решение с 3 августа закрыть несколько маршрутов, по которым курсируют микроавтобусы. Свое решение руководство обосновывает последствиями кризиса, спровоцированного Covid-19. Решение Департамента сообщения Рижской думы об отмене скидок на проезд в синих микроавтобусах также существенно повлиял на общий пассажиропоток на всех маршрутах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как известно, ранее был отменен льготный проезд в маршрутках Nr. 203, 204, 209, 214, 233, 224, 263 и 271. По этой причине было решено закрыть эти маршруты. Из-за упавшего пассажиропотока с 3 по 31 августа также отменяются маршрутки Nr. 303, 304 ,309, 314, 322, 324, 336, 337, 341, 344, 346.

Rīgas mikroautobusu satiksme надеется возобновить движение микроавтобусов по этим маршрутам с началом осеннего сезона, когда люди начнут возвращаться из отпусков и дач.

Чтобы обеспечить более эффективную перевозку пассажиров, и рижане имели бы доступ к услугам общественного транспорта, руководство RMS обратилось в RS с предложением преобразовать определенные экспресс-маршруты в автобусные маршруты, это может касаться маршрутов Nr. 303, 304, 363, 371, поскольку они обеспечивают уникальную и прямую связь с различными районами Риги. Это также позволило бы пассажирам значительно сократить время, затрачиваемое на дорогу, поскольку от одного конечного пункта до другого можно добраться одним транспортным средством без пересадок.