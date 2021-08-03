С 3 по 8 августа на набережной 11 ноября и улице 13 января будут менять асфальтовое покрытие

Департамент сообщения Рижской думы сообщает, что с 3 по 8 августа в ночное время на ряде участков набережной 11 ноября и улицы 13 января будут проходить ремонтные работы. Существенные ограничения движения не предусматриваются. Движение общественного транспорта также перекрываться не будет.

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В период времени с 22.00 до 6.00 ремонтные работы будут проходить на участках набережной 11 ноября: от здания Nr. 31 до здания Nr. 39; под Каменным мостом; на перекрестке набережной под Железнодорожным мостом. А также на улице 13 января на перекрестке с улицей Прагас. В период с 01:00 до 06:00 работы будут проводиться на улице 13 января у магазина Stockmann.

В ночь с 3 на 4 августа планируется произвести работы по фрезировке асфальта, чтобы в последующие ночи можно было укладывать асфальт. Работы могут быть завершены раньше указанной даты, если не обнаружатся препятствия технического характера.

Работы проводятся в ночное время, когда интенсивность движения ниже. Зоны проведения работ будут оборудованы направляющими, вспомогательными ограждениями и соответствующими дорожными знаками, и их можно будет объехать.

Ранее сообщалось, что в Риге в этом сезоне будут проводиться работы по замене асфальтового покрытия на более чем 30 участках улиц, а также 10 мостах и путепроводов.