С 35 депутатов РД хотят взыскать по 345 евро за незаконное решение

Временная администрация Рижской думы в четверг приняла решение потребовать взыскать с 35 депутатов самоуправления прошлошо созыва 12 000 евро в виде компенсации убытков от принятия противозаконного решения.

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26 августа SIA Olympic Casino Latvia обратилось в Рижскую думу за разрешением открыть игровой зал в помещениях четырехзвездочной гостиницы Radisson Blu Daugava на улице Кугю 24. Юридическая комиссия пришла к выводу, что законных оснований для отказа у самоуправления нет. Тем не менее, 18 декабря депутаты РД отказались поддержать этот запрос: против проголосовали 13 депутатов, воздержались 22, еще 17 не голосовали и двое проголосовали за.

Olympic Casino Latvia обратилось в суд и добилось выдачи разрешения. Кроме того, по решению суда самоуправление должно выплатить компании 12 081,25 евро.

Как считает временная администрация, голосуя против выдачи административного акта и не обосновав свои действия, не указав на обстоятельства, из-за которых выданное разрешение причинило бы вред жителям столицы, депутаты Рижской думы действовали умышленно противоправно, а те депутаты, которые воздержались, повели себя легкомысленно.

Временная администрация требует взыскать убытки с 35 депутатов РД - тех, кто голосовал против, и тех, кто воздержался. Предполагается, что каждому придется заплатить 345,18 евро.

В список тех, с кого временная администрация хотела бы взыскать убытки, попали: