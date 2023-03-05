С 6 марта меняется движение трамваев NN 1, 2, 5 и 10 на перекрестке набережной 11 ноября и улицы 13 января

С началом интенсивных строительных работ на пересечении улиц 11 Ноября и 13 Января с 6 марта будет изменено движение трамвайных маршрутов NN 1, 2, 5 и 10. Трамваи будут курсировать мимо Центрального рынка, остановка "улица 13 января" будет закрыта в обоих направлениях. Изменятся и графики движения трамваев четырех маршрутов.

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Строительные работы связаны с приспособлением инфраструктуры под движение низкопольных трамваев. В релизе Рижской думы не называются сроки завершения работ, и соответственно, сроки действия изменений в трамвайных маршрутах.

1-й трамвай

Из Иманты трамвай будет курсировать по обычному маршруту до остановки "улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улицам Маскавас, Централтиргус, Прагас, 13 января, Радио и далее по маршруту. В направлении от Иманты остановка "Улица 13-го января" будет закрыта, по пути объезда трамви будут выпускать и запускать пассажиров на остановке "улица Прагас" (на улице Централтиргус).

Из Юглы трамвай будет курсировать по обычному маршруту до остановки "Привокзальная площадь", далее по улицам Радио, 13-го января, Прагас, Централтиргус, Маскавас, 11-го ноября и далее по маршруту. В направлении из Юглы остановка "Ул. 13-го января" будет закрыта, по объездному маршруту трамваи будет останавливаться на остановке "Центральный рынок" на ул. Централтиргус.

Будет изменено время отправления трамваев из конечных точек маршрута.

2-й трамвай

От ул. Тапешу трамвай будет курсировать по обычному маршруту до остановки "улица Грециниеку", затем по набережной 11-го ноября, улицам Маскавас, Централтиргус, Прагас, 13-го января, бульвару Аспазияс, ул. Кр.Барона, ул. Радио до конечной остановки "Привокзальная площадь".

В направлении от улицы Тапешу остановка "Улица 13-го января" будет закрыта, по пути объезда трамви будут выпускать и запускать пассажиров на остановке "улица Прагас" (на улице Централтиргус) и "Привокзальная площадь" (на улице Радио).

От Привокзальной площади трамвай поедет по улицам Радио, 13-го января, Прагас, Централтиргус, Маскавас, набережной 11-го ноября и далее по маршруту.

На время строительных работ название маршрута изменено на "Привокзальная площадь — улица Тапешу". Будет изменено время отправления трамваев из конечных точек маршрута.

5-й трамвай

Из Милгрависа трамвай будет курсировать по обычному маршруту до остановки "Национальная опера", далее по бульвару Аспазияс, улицам 13-го января, Прагас, Централтиргус, Маскавас, набережной 11-го ноября и далее по маршруту. В направлении из Милгрависа остановка остановка "Ул. 13-го января" будет закрыта, по объездному маршруту трамваи будет останавливаться на остановке "Центральный рынок" на ул. Централтиргус.

Из Илюгюциемса трамвай будет курсировать по маршруту до остановки "улица Грециниеку", далее по набережной 11 ноября, улицам Маскавас, Централтиргус, Прагас, 13 января, бульвару Аспазияс и далее по маршруту. В направлении из Ильгюциемса остановка становка "Улица 13-го января" будет закрыта, по пути объезда трамви будут выпускать и запускать пассажиров на остановке "улица Прагас" (на улице Централтиргус)

Будет изменено время отправления трамваев из конечных точек маршрута.

10-й трамвай

Из Бишумуйжи трамвай будет курсировать по обычному маршруту до остановки "улица Грециниеку", затем по набережной 11-го ноября, улицам Маскавас, Централтиргус, Прагас, 13-го января, бульвару Аспазияс, ул. Кр.Барона, ул. Радио до конечной остановки "Привокзальная площадь". В направлении от Бишумуйжи остановка "Улица 13-го января" будет закрыта, по пути объезда трамви будут выпускать и запускать пассажиров на остановке "улица Прагас" (на улице Централтиргус) и "Привокзальная площадь" (на улице Радио).

От Привокзальной площади трамвай поедет по улицам Радио, 13-го января, Прагас, Централтиргус, Маскавас, набережной 11-го ноября и далее по маршруту.

На время строительных работ название маршрута изменено на "Привокзальная площадь — Бишумуйжа".

Будет изменено время отправления трамваев из конечных точек маршрута.