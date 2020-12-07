С 7 декабря запрещены пассажирские перевозки в Литву

С сегодняшнего дня запрещены регулярные пассажирские перевозки в Андорру, Люксембург, Хорватию, Сан-Марино и Литву.

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Средний недельный показатель заболеваемости Covid-19 в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны снизился до 506,9 случая на 100 тыс. жителей, поэтому с 7 декабря регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где заболеваемость превышает 1013,8 случая Covid-19 на 100 тысяч человек.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев "Covid-19" на 100 тысяч человек. Неделю назад заболеваемость не превышала этот порог в Ватикане и Исландии, а на этой неделе — снова только в Ватикане.

Большая, чем в Латвии, заболеваемость новым коронавирусом на сегодняшний день зафиксирована в некоторых странах Центральной Европы, включая Чехию, Австрию, Словению и Венгрию, а также в некоторых странах Южной и Северной Европы, в том числе в Литве, где совокупный показатель заболеваемости является одним из наиболее высоких по всей Европе и составляет 1041,1 случая на 100 тысяч жителей.