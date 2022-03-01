С 7 марта факт перенесенной болезни Covid-19 можно будет подтвердить антигенным тестом

Правительство внесло поправки в правила "Меры эпидемиологической безопасности, ограничивающие распространение инфекции Covid-19", предусмотрев, что со следующей недели, 7 марта, факт перенесенного заболевания Covid-19 можно подтвердить результатом антигенного теста.

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В аннотации к поправкам говорится, что 22 февраля этого года Еврокомиссия приняла поправки к регулированию, предусмотрев возможность выдачи сертификата о болезни также на основании результатов быстрых тестов на антигены.

Чтобы упорядочить порядок выдачи сертификатов о перенесенном заболевании, правительство решило с 7 марта разрешить подтверждать факт заболевания тестом на антиген и выдавать справку о болезни на основании результатов этого теста.

Также поправки исключают норму, которая предусматривала особые требования к площади помещений и количеству посетителей в точках продаж в терминалах аэропорта "Рига".

Изменения в правилах также предусматривают, что граждане Украины и члены их семей, которые покидают Украину из-за войны, начатой ​​Россией, не должны будут предъявлять справку о вакцинации, болезни или тестах перед въездом в Латвию. Также будут сделаны исключенияе для получения услуг без прививки или справки о болезни для лиц, имеющих удостоверяющую личность документы, выданные в Украине.