С 8 февраля в школы вернутся 1-2-е классы и другие дети. Что про это надо знать?

Со следующей недели в Латвии возобновляется очное образование для 1-2-х классов. Также в школу на индивидуальные консультации по основному образованию смогут приходить дети из "групп риска" других возрастов. Образование по интересам и группы удаленного дня — не планируются. Министр образования Илга Шуплинска и глава Службы качества образования Инита Юхневича рассказали, как это будет.

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Возвращение детей в школы относительно безопасно, если кумулятивная заболеваемость Covid-19 за 14 дней ниже 50 инфицированных на 100 тысяч жителей или, по крайней мере, ниже 200 (ниже 10%), когда процесс передачи инфекции становится неконтролируемым. Об этом заявил главный инфектолог Латвии Уга Думпис.

Почему решили вернуть детей в школы?

В Латвии на 31 января кумулятивный показатель заболеваемости был 596 (втрое выше относительно безопасного), тем не менее министерство образования решило открыть школы для 1-2-х классов, как самых неприспособленных к учебе на "удаленке".

Как заявила Шуплинска, решение связано с социально-эмоциональным напряжением. Она получила много писем, в том числе от медработников, — многие родители находятся на грани нервного истощения: претендовать на госпомощь и сидеть дома с детьми не могут, а их первоклашки остаются дома одни, без поддержки. Также все эксперты говорят, что для младших классов "удаленка" неэффективна.

По словам министра, схожая с Латвией ситуация в восьми странах Европы — там очень разные решения по допуску детей в школы. К примеру, в Словении, Чехии и Испании кумулятивные показатели намного хуже латвийских, но там часть начальной школы учится очно. А в Литве, Ирландии и Великобритании, где ситуация с коронавирусом похожа на латвийскую и даже хуже, в данный момент пересматривают ограничения на образование. При этом средняя школа в Латвии и Венгрии сидит на "удаленке" дольше всех в Европе — 3 месяца.

Кто еще сможет пойти в школу?

Кроме 1-2-х классов, в Латвии в школу на индивидуальные консультации смогут приходить дети из "групп риска" других возрастов

те, у кого есть трудности в учебе;

те, у кого есть технические проблемы с организацией "удаленки" дома;

те, у кого начались эмоциональные и психологические проблемы (особенно часто это у подростков с 14 лет).

Также на консультации смогут пойти ученики 12-х выпускных классов и ученики профессиональных школ, которые в этом году сдают государственные проверочные работы.

Индивидуальные консультации логопеда возможны, но только с соблюдением всех ограничений — маски и два метра дистанция. Без масок - только онлайн. Образование по интересам и продленка пока не обсуждаются.

Как будут проходить консультации?

Одна консультация не может проходить дольше 40 минут;

Дети, пришедшие на консультацию, не могут пересекаться друг с другом и с 1-2-ми классами;

После каждой консультации надо проветривать помещение;

Учитель по предмету дает не больше 10 консультаций в неделю;

Персонал поддержки дает консультации по необходимости;

Ученик и учитель должны быть в масках и соблюдать дистанцию 2 метра;

Родителей ставят в известноть о назначении консультации и необходимых мерах безопасности.

Что с уроками музыки и физкультуры?

В помещении такие занятия рекомендуют назначать по минимуму. А вот петь и заниматься спортом на свежем воздухе министр очень рекомендует. Также она рекомендует делать интерактивные паузы на всех уроках с элементами театра и спорта.

Что с безопасностью в школах?

"Маски, проветривание, дистанцирование и дезинфекция" — так обозначила школьный "комплект безопасности" министр Илга Шуплинска. Минимум раз в день надо на 10-15 минут вывести детей для проветривания.

На каждого ученика положено не меньше трех масок, которые обеспечит школа (по словам министра, маски выделены, если школы не получили — сами виноваты). Но можно и свою.

Родители должны поговорить с детьми о том, как правильно надевать и носить маски. Мыть руки при любых манипуляциях с маской, покрывать маской нос и рот, Не трогать маску и лицо нечистыми руками.

Если ребенок откажется надевать маску — спросят почему. Если забыл дома — ему дадут в школе (запас есть). Если не желают родители, то они должны знать, что их детям не разрешат учиться вместе со всеми. Такого ребенка отведут в отдельное помещение, а учитель свяжется с родителями. Придется договариваться: или ребенок учится в школе в маске, или учится дома без маски.

В почти пустых школах требуют организовать передвижение всех учеников так, чтобы дети не пересекались.

В школу рекомендуется идти пешком, ехать на частном транспорте или на школьном автобусе. Советуют не использовать общественный транспорт.

Что с прививками для учителей?

Министерство образования провело опрос учителей — 45% из 45 000 работающих в сфере образования готовы вакцинироваться. Учителя — приоритетная группа, но когда им будет доступна вакцина, зависит от объема поставок. На сегодня еще не привиты все медработники и работники учреждений социального ухода, следом за ними идут сениоры и лишь потом — педагоги.

Можно ли остаться дома?

Во время чрезвычайной ситуации родители учеников 1-6 классов могут выбрать домашнее обучение — для этого не надо подавать в школу справку от врача или психолога о том, что ребенку рекомендовано семейное обучение. Родителям достаточно написать заявление на имя директора, который согласует решение с самоуправлением и даст добро, если у детей есть дома условия для образования на "удаленке". В этом случае ответственность за освоение содержания образования — на родителях. Содержание программы обучения и ее порядок определяет администрация школы, а оценивают успеваемость педагоги.

Что с экзаменами?

В 9-х классах они отменены — будут мониторинговые работы. В 3-6 классах — диагностирующие работы, чья цель — понять, что может школьник, а что можно улучшить за оставшееся время.

Что если у ребенка признаки ОРЗ?

Возможность организовать удаленное обучение для учеников 1-2-х классов есть не у всех школ. Как уточнила министр, для этого школе нужен достаточно сильный интернет, оборудование и дигитальные навыки учителей. С последним у многих проблемы: "Мы поддержим школы, которые это смогут организовать, но требовать ото всех не можем".

Что если учитель заболел или признан "контактным"?

Он должен поставить в известность директора и связаться с семейным врачом. Он может взять больничный лист или работать из дома на удаленке.

Когда в школу пойдут 3-4-е классы?

Если за 2-3 недели убедятся, что заболеваемость не растет, такое решение возможно.

Что с каникулами?

Про удлинение учебного года за счет каникул Илга Шуплинска решила "пока не говорить" — посмотреть на ситуацию и эмоциональное напряжение всех ее участников.