С 8 по 10 января будут отменены 33 региональных автобусных маршрута

В связи с введением комендантского часа и уменьшением пассажирского потока по выходным, с пятницы, 8 января по воскресенье, 10 января (включительно) будут отменены 33 автобусных рейса по 14 маршрутам. Отменены рейсы, время отбытия которых с 20.05 до 23.45, уточнила представитель Автотранспортной дирекции Зане Плоне.

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В Автотранспортной дирекции следят за наполняемостью общественного транспорта, кратковременно отменяя те рейсы, на которых пассажиров почти нет. Одновременно в дирекции указывают, что очень важно обеспечить доступность общественного транспорта также в вечерние часы, чтобы те жители, которые работают посменно, например, в сфере медицины, могли добраться на работу или домой.

Со списком 33 отменных рейсов можно ознакомиться на домашней странице Автотранспортной дирекции.

Перед поездкой жителям рекомендуют проверять актуальный список движения на домашней странице www.atd.lv в разделе "Расписание движения" или на портале 1188.