С апреля увеличено количество консультаций психолога для детей, пострадавших от насилия

Впредь пострадавшие от насилия дети смогут получить в два раза больше консультаций психологов, предусматривают разработанные Министерством благосостояния и утвержденные правительством поправки.

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Согласно закону о защите прав детей и закону о социальных услугах и социальной помощи, государство обязано обеспечить социальную реабилитацию ребенка, ставшего жертвой уголовного преступления, эксплуатации, сексуального насилия, насилия или любого другого противоправного действия, жестокого или унижающего достоинство обращения.

Раннее дети могли получить только 10 оплачиваемых государством консультаций, и этого количества недостаточно, отмечает Минблаг. Принимая во внимание, что подвергшиеся насилию взрослые могут получить до 20 индивидуальных консультаций по месту жительства или в учреждении и до трех консультаций в течение года после окончания социальной реабилитации, объем услуг, предоставляемых пострадавшим от насилия детям, был пересмотрен.

Поправки предусматривают, что пострадавшие от насилия дети могут получить социальную реабилитацию в виде индивидуальных консультаций специалистов по месту жительства в объеме до 20 консультаций. Кроме того, ребенок, в том числе вместе с членом семьи или лицом, осуществляющим уход за ребенком, сможет после завершения курса консультаций получить три консультации специалиста для поддержания социального функционирования ребенка.

Министр благосостояния Эвика Силиня отметила, что психологическая поддержка пострадавшего от насилия ребенка — это путь к выздоровлению и возможности продолжать нормальную жизнь. Она подчеркнула, что такую поддержку важно оказывать безотлагательно и поэтапно, помогая снизить влияние травмы на психику ребенка. Цель состоит в том, чтобы с помощью психологической поддержки помочь ребенку интегрироваться в нормальную социальную жизнь.

Поправки также предусматривают, что детям, которым 10 консультаций были предоставлены до 31 марта 2023 года, но не получены в полном объеме, услуга в новом объеме будет предоставляться на основании документов, уже имеющихся в распоряжении социальной службы.