С апреля врачи смогут выписывать не лекарства, а действующее вещество

Уже 1 апреля латвийские врачи смогут выписывать пациентам не сами препараты, а входящие в них вещества. В Минздраве говорят, что это позволит пациентам выбрать вариант подешевле. Но доктора и больные обеспокоены, не снизится ли качество лечения, сообщает LTV7.

Фармацевты должны будут продавать самое дешевое лекарство, которое содержит указанное в рецепте вещество. Стоимость самого дешевого лекарства (если это компенсируемый препарат) будет компенсировать государства. За препарат подороже пациент должен будет доплатить.

Дженерики, которые отличаются по цене от оригинальных лекарств, могут отличаться и по составу вспомогательных веществ, а значит — меньше подходить пациенту, который уже привык к конкретному лекарству, и давать немного другие побочные эффекты.

Однако министерство оставило место для исключений.

"Есть пациенты, которые используют медикаменты, но приходят обратно и говорят: "''Вы знаете, доктор, уже одно лекарство принимал, второе, но старое лекарство дает больше эффекта и меньше побочных явлений, поэтому я не хочу менять ничего''", — отметила Сармите Вейде, глава Ассоциации семейных врачей.

"Мы предугадали и дали врачам 30 процентов, когда можно выписывать точное название фирменное, когда есть какие-то медицинские показания", — пояснила Инесе Каупере, директор Департамента фармацевтики Министерства здравоохранения.

В министерстве надеются, что цена медикаментов может упасть.

"Потому что это конкуренция, это закупка государственная на медикаменты", — пояснила Каупере.

Сейчас стоимость компенсируемого лекарства, по сути, состоит из трех частей: большую часть — 165 миллионов в год — оплачивает государство. Еще 43 миллиона платят сами пациенты. Из этой суммы 18 миллионов — обязательная плата, а 25 миллионов — сумма, которую пациенты переплачивают, покупая медикаменты дороже. С нововведением делать этого не придется.