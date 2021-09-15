С августа центр размещения беженцев в Муцениеки незаконно покинули 85 человек

С 12 августа 85 человек самостоятельно покинули центр размещения беженцев "Муцениеки", половину из них позже задержали в Польше и Литве и вернули в Латвию согласно международному порядку, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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По возвращению беженцев поселили в центрах для размещения задержанных иностранцев. В отличие от центра "Муцениеки", это учреждения закрытого типа. На данный момент власти оценивают, как поступать по отношению к первоначальным запросам соискателей о предоставлении убежища.

"Происходящее говорит о том, что людей, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу, не интересует предоставленная Латвией защита",– заявил представитель Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Прежде сообщалась, что большинство людей, пересекающих латвийско-белорусскую границу — граждане Ирака. Если бы им грозило преследование от иракских властей, их бы уже задержали в аэропортах других стран, считает Пуятс, так что большинство иностранцев, въезжающих в Латвию, злоупотребляют процедурой поиска убежища и могут считаться соискателями экономической выгоды.

Пуятс также критиковал протест, недавно произошедший в центре Муцениеки. По его словам то, что государство поместило центр в карантин из-за распространения там инфекции Covid-19, не позволило некоторым жителям центра сбежать, поэтому иностранцы ссорились между собой и подстрекали детей залезать на забор центра и портить его.

С 10 августа за попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы задержали 1166 человек. С момента введения чрезвычайной ситуации 25 людям по гуманным соображениям не запрещено пересекать границу, однако в целом на границе задержали 377 граждан третьих стран.

Из-за участившихся случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило чрезвычайную ситуацию с 11 августа по 10 ноября в округах Лудзы, Краславы и Аугшдаугавы, а также в Даугавпилсе.