С августа многие стоянки у моря в Адажи станут платными

С 1 августа в Адажском крае парковки возле моря станут платными — от 1 до 2,5 евро в час за стоянки на улице Айзвею в Гарциемсе, в конце улицы Юрас в Царникаве, на автостоянке станции Калнгале, а также на улице Зиемелю в Лиласте. Об этом агентству LETA сообщили в самоуправлении Адажского края.

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В туристический сезон это – четыре самые востребованные стоянки на территории Адажского края. В муниципалитете объяснили, что полученные деньги пойдут на обслуживание и поддержание стоянок, в том числе на строительство и ремонт пешеходных дорожек, на вывоз мусора, изготовление информационных знаков и другие мероприятия по благоустройству.

В местах, которые находятся очень близко к морю — в Лиласте и в Гарциемсе — цена стоянки составит 2,5 евро в час, а в Царникаве и в Калнгале — 1 евро в час. Оплатить парковку можно будет через приложение Mobilly.

В интересах местных жителей плата за стоянку будет взиматься только в определенные часы — с 10:00 до 18:00. Стоянки будут платными сезонно — с 1 мая до 30 сентября. Прежде единственная платная стоянка в Адажском крае находилась в Лиласте.

Всего в Царникавской волости есть 15 автостоянок, большинство из них бесплатны, в том числе популярная стоянка у променада на улице Лайву.

От платы за парковку освобождены задекларированные в Адажском крае жители с инвалидностью, многодетные семьи, которые прописаны в Адажском крае и получили разрешение от "Царникавской коммунальной службы" , водители оперативных транспортных средств и сотрудники платных автостоянок, а также юридические лица, которым использование автостоянки требуется для хозяйственной деятельности (также необходимо разрешение от "Царникавской коммунальной службы").

Самоуправление сообщает, что "Царникавская коммунальная служба" обеспечивает сбор и вывоз мусора с пляжа, парковок и территории природного парка — в летний сезон такого мусора немало. В жаркие дни летнего сезона мусор вывозят и по выходным, так как на пляже очень многолюдно. Прямые расходы на парковку и содержание пляжа составляют 40 тысяч евро, а косвенные — до 100 тысяч евро в год.

Муниципалитет уже вложил значительные средства в благоустройство и содержание парковок и морского побережья. Например, на стоянке Лиласте, которая находится близко к морю, построены стационарные туалеты и душ с подключением к централизованной системе водоснабжения. До моря, которое находится примерно в 100 метрах от стоянки, можно дойти по деревянному настилу. В дальнейшем планируется продолжить благоустройство стоянки — расширить ее и построить детскую зону отдыха, а также пандус до пляжа для нужд оперативного транспорта.