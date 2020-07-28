С августа смягчены требования по дистанции для посетителей культурных мероприятий

С 1 августа будут смягчены требования по дистанции для посетителей культурных мероприятий, предусматривают поддержанные правительством во вторник и разработанные Министерством культуры поправки к правилам правительства о мерах эпидемиологической безопасности.

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Поправки разработаны после консультаций с Министерством здравоохранения и предусматривают, что требование минимальной площади — 4 кв.м. на одного человека — не будет относиться к мероприятиям в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах и на открытом воздухе, если зрители находятся на фиксированных сидячих местах.

На местах рядом могут находиться не более двух лиц, не являющихся членами одного домохозяйства, и не более четырех членов одного домохозяйства.

Между находящимися рядом двумя или четырьмя сидячими местами должна быть обеспечена метровая дистанция или защитный барьер.

Данные о персонализированных зрительских местах будут храниться месяц, чтобы в случае необходимости эпидемиологи могли установить контактных лиц.