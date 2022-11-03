С будущего года в Риге будет введена туристическая пошлина

С 1 января 2023 года в Риге, как и во многих других городах Европы и мира, вводится так называемая туристическая пошлина, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Все места размещения туристов должны будут платить пошлину в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше.

По данным самоуправления, такая пошлина широко применяется в Европе. Она введена во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон и др.

Размер пошлины различается в разных странах и городах, и существует несколько моделей ее расчета, например, фиксированная ставка по цене услуги, дифференцированная плата в зависимости от категории гостиницы или сезона, либо за каждую ночь проживания.

Например, в Литве туристический налог был введен в Каунасе с 2016 года, а в Вильнюсе с 2018 года.

Доходы от пошлины город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги.

Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии "Covid-19" введение пошлины было отложено.

Не планируется облагать пошлиной ночевки детей в возрасте до 18 лет в местах размещения туристов.

До 10 января 2023 года плательщики пошлины должны электронно зарегистрироваться на портале latvija.lv, а затем ежемесячно представлять отчеты о количестве гостей и начисленной пошлине. Пошлина платится ежеквартально.