С четверга обладатели ВНЖ не смогут въезжать в Латвию без важных причин

С 11 февраля обладатели временных видов на жительство (ВНЖ) не смогут въехать в Латвию без существенной причины, и наличие недвижимости в Латвии такой причиной не является, заявила на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица.

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Она напомнила, что с четверга въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам — для работы, учебы, воссоединения семьи, лечения, транзита или сопровождения несовершеннолетних, а также для возвращения на постоянное место жительства или посещения похорон.

Граждане третьих стран смогут въехать в Латвию с ВНЖ, если у них есть для этого одна из вышеуказанных причин.

"Например, гражданин третьей страны сможет въехать с ВНЖ, если является супругом гражданина Латвии и едет сюда для воссоединения семьи или работы. Въезд будет невозможен только на основании наличия недвижимости в Латвии", — сказала Калниня-Лукашевица.

Как сообщалось, с 11 по 25 февраля в Латвию будет разрешен въезд в Латвию из стран Европейского Союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии и Великобритании только по неотложным и важным причинам.