С четверга прививку от Covid-19 можно будет делать детям в возрасте от 5 до 11 лет

С четверга, 16 декабря, в Латвии любой ребенок в возрасте от пяти лет сможет получить прививку против Covid-19.

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Вакцинация особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями, такими как избыточный вес, диабет, тяжелые нарушения иммунной системы, хронические сердечно-сосудистые и почечные болезни, а также онкология, сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые, имеют более высокий риск заболевания Covid-19. Риски при заболевании коронавирусом у детей вызывают не только сопутствующие заболевания.

В Латвии бывали случаи, когда у детей спустя несколько недель после перенесенного заболевания коронавирусом развивался детский мультисистемный воспалительный синдром со стойкой лихорадкой, покраснением глаз, желудочно-кишечными расстройствами и нарушениями в работе сердца и кровеносной системы, а также другими проявлениями, подчеркивает профессор.

Вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет проводится у семейных врачей и в медицинских учреждениях. Родители или законные представители могут подать заявку на вакцинацию ребенка своему семейному врачу, записаться в медицинском учреждении или по телефону 8989. Перед этим отдел вакцинации советует проверить, доступна ли в выбранном прививочном пункте детская вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Это также можно выяснить на сайте Национальной службы здравоохранения (NVD).

Вакцинация проводится в присутствии родителя или другого законного представителя. Необходимо иметь при себе ряд документов: паспорт или удостоверение личности ребенка (если есть), паспорт или удостоверение личности родителя или законного представителя, а также документ, подтверждающий права на ребенка, — запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении, в случае необходимости — нотариально заверенную доверенность.

Руководитель отдела проекта вакцинации NVD Эва Юхневича отмечает, что предпочтительна вакцинация детей у семейного врача или в медицинском учреждении, куда обычно родители регулярно приводят детей на осмотр.

"Семейные врачи также лучше информированы о состоянии здоровья своих маленьких пациентов, и родители смогут задать все интересующие их вопросы", — объясняет Юхневича.

Специалисты утверждают, что детям, в отличие от взрослых, рекомендуется более длительный интервал между первой и второй дозой вакцины — три месяца. Если по какой-либо причине ребенку необходимо получить вторую дозу раньше положенного срока, это приемлемо согласно регистрационным данным вакцины — зарегистрированный интервал между первой и второй дозой установлен в 21 день.

Сертификат о вакцинации для детей в возрасте от пяти до 11 лет будет доступен на 15-й день после получения второй дозы вакцины. Родители или законный представитель ребенка смогут скачать его на сайте covid19sertifikats.lv.

Как и любой медикамент, вакцины против Covid-19, в том числе для детей, должны соответствовать строгим требованиям качества, безопасности и эффективности, прежде чем их можно будет использовать в Европейском союзе. По данным Госсовета по иммунизации, вакцины против Covid-19 для взрослых и детей безопасны, протестированы и укрепляют иммунитет в борьбе с Covid-19.