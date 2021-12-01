С четверга ревакцинация будет доступна всем жителям Латвии старше 18 лет

С четверга, 2 декабря, бустерную дозу вакцины от Covid-19 рекомендуется сделать жителям в возрасте старше 40 лет, латвийцам в возрасте от 18 до 39 лет также будет доступна ревакцинация.

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Как агентству LETA сообщили в Отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, бустерную дозу прививки смогут получить все жители старше 18 лет, которые вакцинировались AstraZeneca, если с момента второй дозы прошло пять месяцев.

В случае с вакциной Johnson&Johnson ревакцинация доступна всем жителям старше 18 лет, если с момента прививки прошло восемь недель.

В свою очередь, те совершеннолетние жители, кто привился вакциной Pfizer или Moderna, могут получить бустерную дозу через шесть месяцев после второй прививки.

Латвийцы, которые вакцинировались Johnson&Johnson и переболели, могут пройти ревакцинацию через шесть месяцев после вакцинации или болезни, в зависимости от того, что произошло последним.

Ревакцинация не требуется тем жителям, которые перед, после или между двумя дозами вакцины заразились коронавирусом.

Руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневича напомнила, что приоритетом по-прежнему является первичная вакцинация людей старше 60 лет, а также ревакцинация жителей с ослабленным иммунитетом, сениоров старше 65 лет и клиентов центров соцухода.