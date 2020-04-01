С четверга в Риге перестают курсировать все маршрутные автобусы

Предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) со 2 апреля полностью прекратит рейсы маршрутных микроавтобусов в Риге. Решение будет действовать до отмены действующей сейчас в стране чрезвычайной ситуации, пояснили DELFI в RMS.

С 21 марта в Риге уже была закрыта часть рейсов "маршруток", а некоторые были переведены на график выходного дня.

"За последние дни мы получаем все новую и новую информацию от наших работников о случаях, когда пассажиры в микроавтобусах не соблюдают введенные ограничения по дистанции", пояснили в RMS. В компании не видят другого выхода, кроме как прекратить на время предоставление услуг общественного транспорта и закрыть все маршруты до окончания чрезвычайной ситуации с Covid-19.

Жителей, которые вернулись из-за границы в течение последних 14 дней общественный транспорт всех видов просят не использовать.