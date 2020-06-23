С должников по алиментам за год удалось взыскать почти 10 миллионов евро

Присяжные судебные исполнители за 2019 год помогли взыскать с должников 9 624 408 евро средств на содержание (алиментов) и перечислить их в Гарантийный фонд средств на содержание. Об этом сообщил Совет присяжных судебных исполнителей Латвии.

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Всего в порядке регресса удалось вернуть 11 580 704 евро, что на 45% больше, чем в 2018 году. Абсолютное большинство, то есть 83% из этих средств составляют те средства, которые удалось взыскать благодаря судебным исполнителям.

В 2019 году было зарегистрировано 5422 исполнительных дел, зарегистрированных по указу администрации Гарантийного фонда средств содержания. На основании исполнительных листов о взыскании средств содержания было зарегистрировано 1274 дела. За уклонение от выполнения решения суда или администрации Гарантийного фонда должник по алиментам может быть призван к уголовной ответственности и получить в виде наказания кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

За последние годы объем средств, которые удалось взыскать, ощутимо вырос благодаря тому, что должников по алиментам стали ограничивать в правах — например, в получении водительских удостоверений или лицензии на оружие.

"Очень большая часть людей может, но не хочет обеспечивать своих детей средствами на содержание. Когда к ним применяются дополнительные ограничительные меры, они наконец-то понимают, что вместо того, чтобы за тысячи евро покупать пистолеты или роскошные автомобили, сначала нужно позаботиться о своих детях", — подчеркнула председатель Совета присяжных судебных исполнителей Ивете Крука.

Обязанность платить алименты не зависит от финансового положения. Родитель, не живущий с ребенком, должен выплачивать 25 или 30% от минимальной зарплаты 430 евро — то есть 107,50 евро и 129 евро соответственно — в зависимости от возраста ребенка. Эти деньги вычитаются из зарплат, пенсий и других доходов должника.

Чтобы долг не был взыскан принудительно, должник может обратиться в Гарантийный фонд с просьбой договориться о порядке, в котором он обязуется выплатить долг и проценты. Однако заключить такой договор можно только в том случае, если деньги из Гарантийного фонда выплачиваются без решения суда о взыскании.