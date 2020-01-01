С этого года еще на три месяца увеличен возраст выхода на пенсию. Таким образом, право выйти на пенсию в 2020 году будут иметь лица, достигшие возраста в 63 года и 9 месяцев, если их страховой стаж составляет не менее 15 лет.

Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общего пенсионного возраста. В этом году право на досрочную пенсию будут иметь лица, достигшие возраста в 61 год и девять месяцев.

Пенсионный возраст в Латвии ежегодно повышается на три месяца с 2014 года, пока в 2025 году он не достигнет 65 лет.