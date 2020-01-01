С этого года размер госфинансирования политических партий увеличится в шесть раз

Сегодня вступают в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают существенное увеличение государственного финансирования партий.

Поправки предусматривают выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Ранее политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, выделялось государственное финансирование в размере 0,71 евро за за каждый голос, полученный на выборах в Сейм.

Следовательно, теперь партии будут получать в 6,3 раза больше денег за каждый голос, отданный в их поддержку на выборах в Сейм.

Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов в Сейм. В законе также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной политической организации (партии) финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год. До конца 2022 года "потолок" общего объема финансирования, которое можно будет предоставить одной политической партии, составит 1950 минимальных зарплат. Таким образом, с ростом минимальной зарплаты будет расти и госфинансирование для партий.

Госфинансирование будет выплачиваться партиям в течение четырех лет со следующего календарного года после выборов в Сейм. Деньги партии будут получать дважды в год.

Данные поправки призваны уменьшить финансовую зависимость партий от частных пожертвований и влияния спонсоров.

В аннотации к законопроекту поясняется, что по сравнению с другими государствами-членами Европейского союза финансирование партий из государственного бюджета в Латвии не достигает объема финансирования политических партий в других странах. Более того, согласно исследованию, проведенному Амстердамским университетом в 2015 году, оно в девять раз меньше, чем в Литве и Эстонии. Соответственно, для латвийских политических партий проблематично выполнение функций, ожидаемых от них в демократическом обществе, поскольку политические партии зависят от частных пожертвований, а отсутствие финансирования не позволяет им развивать свою работу с членами и территориальными подразделениями партии.

Данный законопроект вызвал волну протеста в латвийском обществе. На рассмотрение в Сейм была подана подписанная более чем 11 тысячами жителей инициатива, предусматривающая отложить планируемое увеличение госфинансирования партий, однако вышеупомянутый законопроект был утвержден.