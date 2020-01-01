С этого года все экзамены в девятых классах - только на латышском языке

Ученики 9-х классов уже с этого года должны будут сдавать все выпускные экзамены только на государственном языке. До этого язык сдачи можно было выбирать по желанию. Исключение составляют только экзамены по другим языкам, как отдельным предметам.

В 9-м классе все школьники должны сдать четыре обязательных экзамена — языку преподавания, математике, одному иностранному языку (по выбору) и истории Латвии. Ученикам школ нацменьшинств надо будет дополнительно выдержать экзамен на знания латышского языка.

Как рассказывал Delfi в исследовательском проекте "Трудности перевода", больше всего опасений у директоров школ нацменьшинств вызывает экзамен по истории Латвии. "Понятно, что уровень латышского языка и литературы в этом классе еще ниже, чем в латышских школах, — пояснила директор Золитудской гимназии Светлана Семенко. — Мы спокойно к этому относимся, ведь в латышских школах на эти предметы выделено большее количество часов, плюс общение в семье и помощь родителей, носителей языка. Да и сам языковой экзамен в 9-х классах рассчитан на учеников, для которых этот язык неродной…

Но по истории требования для школ нацменьшинств и латышских уже одинаковые. Притом что от учеников, для которых латышский ― неродной язык, это потребует больше усилий и времени. Насколько легко они смогут изложить на латышском свои мысли и довольно сложную терминологию? В прошлом году задания давались на госязыке, а вот язык ответа можно было выбирать. В 9-х классах практически все наши ученики ответы к экзамену по истории писали на русском языке".

В Госцентре содержания образования (VISC) агентству LETA сообщили, что централизованные экзамены за этот учебный год пройдут в мае-июне. Чтобы повысить гарантию неразглашения содержания экзамена раньше времени, предусмотрено доставлять часть материалов для проверки устной речи в электронном формате, а не в бумажном — в систему эта часть заданий будет введена прямо во время выполнения письменной части экзамена.

Также для оптимизации работы по оценке экзаменов, планируется организовать проверку отдельных частей по физике, химии, латышскому и иностранному языкам онлайн, сообщил VISC.