С фасада Музея медицины пропал плакат с изображением Путина

В минувшую субботу жители города, срeди которых оказался и журналист Янис Зверс, обратили внимание, что с фасада Музея медицины исчез плакат с изображением президента России Владимира Путина.

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Как сообщает NRA, представители музея сообщили, что бушевавший в пятницу сильный ветер порвал середину плаката.

"Мы были вынуждены его снять, чтобы он не порвался еще больше. Делаем все, чтобы на следующей неделе вернуть его на прежнее место", — сообщили представители музея в соцсети Twitter.

Ранее уже сообщалось, что в марте на фасаде Музея медицины вывесили широкоформатный плакат с изображением Владимира Путина в поддержку Украины.

Иллюстрацию создал художник Кришс Салманис для обложки журнала Ir, который вышел 3 марта. На журнале иллюстрацию также дополняла надпись "Что посеешь — то пожнешь".

18 марта Министерство иностранных дел Латвии получило ноту протеста от посольства России за широкоформатное изображение Путина, размещенное на здании Музея медицины.