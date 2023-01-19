С февраля на некоторых маршрутах Rīgas satiksme вход будет только через передние двери (СПИСОК)

В целях борьбы с безбилетниками с 1 февраля в Риге на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах будет восстановлен порядок, при котором посадка пассажиров осуществляется только через передние двери, сообщила представитель муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изменения коснутся 19 маршрутов общественного транспорта. Данный порядок установлен для троллейбусных маршрутов номер 13, 20 и 34, а также автобусных маршрутов номер 10, 12, 18, 20, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 47, 54, 57, 60 и 63.

С 1 февраля посадка пассажиров в транспорт этих маршрутов будет осуществляться только через передние двери, а высадка — через средние и задние двери.

Поездка регистрируется на пульте водителя, если же пассажиры используют кодовый билет, водителю нужно показать телефон с подтверждением оплаты.

По мнению Rīgas satiksme, такой порядок позволит изменить привычки пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшит количество безбилетников.