С июля 2019 года число участников чековой лотереи сократилось на 54,3%

С момента запуска чековой лотереи Службы государственных доходов (СГД) в июле 2019 года количество ее участников уменьшилось на 54,3%, свидетельствуют данные СГД.

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В первый месяц лотереи свои чеки подали 100 206 человек, а в сентябре этого года — только 45 828 человек. За редким исключением, количество участников лотереи уменьшалось каждый месяц.

Наибольшее количество поданных чеков также было зарегистрировано в июле 2019 года, когда люди подали для участия в лотерее 1 731 070 чеков. В последующие месяцы количество представленных чеков постепенно уменьшалось, но всегда было выше одного миллиона, за исключением сентября этого года, когда для участия в лотерее было подано 944 788 чеков.

В СГД агентству LETA пояснили, что ежемесячно подается более миллиона чеков, квитанций и билетов, и этого достаточно, чтобы СГД проанализировала данные и использовала их в превентивных целях, а при необходимости и для мероприятий контроля.