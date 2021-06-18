С июля снизится число стояночных мест на площади Стрелниеку

С целью улучшить безопасность пешеходов и других незащищенных участников дорожного движения, Рижская дума решила с 1 июля сократить число стоянок на площади Стрелниеку, сообщает LETA.

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С 1 июля будет запрещена стоянка на участке улицы Калькю у Рижского технического университета, а также между улицами Маза Монету и Тиргоню.

Большинство этих стоянок предусмотрены для работников Рижской думы. До второй половины лета будут доступны стоянки на площади у Музея Оккупации, но позже их число сократится в связи с ремонтом площади.

Рижская дума планирует и дальше освобождать тротуары исторического центра от автомобилей.