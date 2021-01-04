С июля в странах ЕС будет запрещено продавать одноразовую пластиковую посуду

С 5 июля в странах Евросоюза будет запрещено продавать одноразовую пластиковую посуду. Новый законопроект Министерство защиты среды и регионального развития (VARAM) планирует рассмотреть на заседании правительства в январе. Сейчас идут дискуссии о том, как будут наказывать нарушителей. Между тем представители сферы общественного питания указывают на возросшие во время Covid-19 объемы использования пластиковой посуды, пишет lsm.lv.

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Запрет коснется также продажи трубочек для питья, палочек для коктейлей, ватных палочек и держателей для воздушных шаров. Будет ограничено использование пластиковой упаковки. Что касается одноразовой посуды, то под запрет не попадают стаканчики.

"Мы проанализировали ситуацию с латвийскими торговцами и производителями и пришли к выводу, что существенного негативного влияния на предприятия новый закон не окажет. К тому же об этом было известно еще два года назад. Конечно сейчас, во время Covid-19, для еды на вынос часто используют пластиковую упаковку, однако, нужно будет использовать альтернативу", - отметила заместитель госсекретаря VARAM Анда Озола.

Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглис указал, что отрасль готова к использованию более дружественной для окружающей среды упаковки, добавив при этом, что во время кризиса действительно увеличилось использование пластиковой посуды, что связано с введенными ограничениями.

"К сожалению, Covid-19 внес коррективы также в процесс утилизации пластиковой посуды. Очень сложно распланировать свои рыночные объёмы, сколько клиентов ты сможешь обслужить, сколько будет выездной торговли. Если бы об этом говорили больше, то коммерсанты подготовились бы более своевременно и заказали дружественную для среды упаковку. Остается надеяться, что не будет тех, кто закупил настолько большие объёмы посуды, что понесет убытки, так как не сможет ее утилизировать в первом полугодии", - пояснил Наглис.

По его словам, также непонятно, какой будет ответственность тех предприятий сферы общественного питания, которые продолжат использовать пластиковую посуду после 5 июля. В VARAM указали, что сейчас идут дискуссии о контроле и размерах штрафов для нарушителей.

Предприятие по утилизации использованной упаковки “Zaļā josta” опросило 20 предприятий сферы общепита и пришло к выводу: несмотря на то, что уже сейчас доступны дружественные для окружающей среды альтернативы пластиковой посуде, их используют не слишком часто, так как это создает дополнительное финансовое бремя.