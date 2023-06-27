С июля зарплата военнослужащих будет увеличена до средней зарплаты в стране

С 1 июля зарплата военнослужащих установлена на уровне по крайней мере средней зарплаты в стране, что на 35% больше минимальной зарплаты в стране для военнослужащих и инструкторов Национальных вооруженных сил. Такое решение приняло сегодня правительство.

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Проект предусматривает изменения в месячных окладах военнослужащих, чтобы выровнять шкалу выслуги лет, а также уточнить ставки зарплаты военнослужащих в соответствии с рекомендациями Госконтроля. В своем отчете за 2022 год Госконтроль указал, что для привлечения и удержания военнослужащих их зарплаты должны быть конкурентоспособны на рынке труда.

В Министерстве обороны заявили, что с начала текущего года месячная зарплата профессионального военнослужащего перестала быть конкурентоспособной. Зарплата молодого солдата в первый год службы составляет 630 евро. В 2022 году она была по крайней мере на 26% выше минимальной зарплаты в стране, которая составляла 500 евро в месяц.

Чтобы содействовать устойчивости Национальных вооруженных сил и усилить мотивацию к продолжению службы в армии, месячная заработная плата офицеров должна быть конкурентоспособной по сравнению со средней зарплатой в стране. Сохранение в вооруженных силах опытных военнослужащих укрепляет оперативные возможности Национальных вооруженных сил, особенно с учетом текущей геополитической ситуации.

Поэтому в дальнейшем минимальная ставка зарплаты офицерского состава будет приближена к средней зарплате в стране в третьем квартале 2022 года — 1362 евро.