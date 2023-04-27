С июня тарифы Rīgas ūdens снизятся на 13%

С уменьшением издержек на энергоресурсы, с июня почти на 13% снизятся тарифы Rīgas ūdens, сообщили на предприятии.

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В четверг, 27 апреля Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила поданный проект тарифов. Он предусматривает, что с 1 июня тариф за водоснабжение и канализацию будет составлять 2,10 евро за кубометр вместо нынешних 2,41 евро.

Вместе с НДС тариф будет 2,54 евро за кубометр вместо нынешних 2,92 евро. Это означает снижение почти на 13%.

В 2021 году предприятие Rīgas ūdens работало с оборотом в размере 55,832 млн евро и прибылью 5,516 млн евро. Основной капитал компании составляет 127 586 633 евро, единственным владельцем является Рижская дума.