С конца октября заболеваемость Covid-19 в Латвии удвоилась
Foto: EPA/Scanpix/LETA

С 26 октября двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей в Латвии удвоилась, превысив 200 случаев, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

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Сейчас этот показатель в Латвии составляет 207,6 случая на 100 тыс. жителей, тогда как 26 октября он составлял 104,59 случая, а 6 ноября - 164,64 случая.

Текущий показатель заболеваемости в Латвии все еще почти в три раза ниже, чем в среднем по странам Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании. Средний показатель заболеваемости в ЕС, ЕЭЗ и Великобритании в настоящее время составляет 602,9 случая на 100 тыс. жителей.

По данным ЕЦПКЗ, показатель заболеваемости Covid-19 в Эстонии составляет 166,8 случая, а в Литве - 598,5 случая на 100 тыс. жителей.

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