С ковид-сертификатом можно будет предъявлять не только паспорт и ID-карту

Вопрос о предъявлении вместе с ковид-сертификатом документов, альтернативных паспорту или ID-карте, может быть решен уже на этой неделе, сообщил в понедельник после заседания правящей коалиции председатель фракции Attīstībai/Par в Сейме Юрис Пуце.

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Политик заявил, что это "техническое и легкое предложение", не требующее сложного обсуждения на уровне правительства, поэтому его планируется решить в Сейме, что позволит сделать это раньше.

Планируется, что лица в возрасте до 15 лет смогут подтвердить свою личность с помощью ученических билетов, а также можно будет использовать водительские права, пенсионное удостоверение и другие документы, выдаваемые государством.