В четверг Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Об управлении распространением инфекции Covid-19", разрешающие предъявлять вместе с "ковидным" сертификата водительские права, удостоверения школьника, студента, пенсионера.

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Поправки к закону еще должен провозгласить президент Латвии Эгил Левитс. После этого они вступят в силу.

Коалиция ранее анонсировала, что вопрос о предъявлении вместе с ковид-сертификатом документов, альтернативных паспорту или ID-карте, может быть решен уже на этой неделе.

Сейчас попасть в "зеленую зону" (включая магазины) можно, лишь предъявив вместе с "ковидным" сертификатом паспорт или ID-карта. Это жесткое требование уже вызвало много нареканий со стороны жителей, а также охранников, вынужденных проверять документы и разворачивать обладателей сертификатов, которые могут удостоверить свою личность, например, водительскими правами.