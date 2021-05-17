С Латвийского университета взыщут 20 000 евро за необоснованные компенсации

Госконтроль начал первый процесс по возмещению убытков за необоснованно выплаченные компенсации в Латвийском университете, рассказал агентству LETA госконтролер Роланд Ирклис.

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Ревизия Госконтроля была связана с компенсациями, которые были выплачены после истечения срока полномочий после увольнения. Было констатировано, что работники вернулись на работу в Латвийский университет, и компенсация была противозаконно выплачена единовременно, а не в течение двух лет. Работники вернулись раньше, чем через два года, соответственно, образовалась переплата, которая не была возвращена — она составляет 20 000 евро.

С осени 2019 закон позволяет Госконтролю взыскивать с государственных должностных лиц убытки, которые образовались из-за их нарушений.

"Первый раз, когда против государственных должностных лиц было начато административное дело, был несколько недель назад. Была закончена одна ревизия, в ходе которой мы констатировали определенные нарушения и установили объем убытков, и сейчас начат процесс. Процесс достаточно длительный, и он начинается с того, что мы информируем соответствующее учреждение о ситуации, и у учреждения есть возможность самому в течение шести месяцев ситуацию решить. Если этого не происходит, Госконтроль продолжает процесс и может закончить его административным решением. Это значит взыскание с ответственных должностных лиц", — рассказал Ирклис.

Как сообщалось, в 2019 году после того, как ректор не был утвержден в должности, Латвийский университет сразу заключил с четырьмя сотрудниками соглашения об ограничении профессиональной деятельности сроком на два года. Когда ректор был утвержден решением суда, Латвийский университет возобновил трудовые отношения с двумя из этих сотрудников. До завершения ревизии Латвийский университет не предпринял никаких действий по взысканию денежных средств за период, когда ограничение профессиональной деятельности не имело обоснований.

С точки зрения нормативных актов, соглашения об ограничении профессиональной деятельности предназначены для предотвращения выхода работника на рынок и занятия профессиональной деятельностью, которая находится в прямой конкуренции с бывшим работодателем. При этом интересы работника также защищены путем выплаты ежемесячного вознаграждения в качестве компенсации за ограничение профессиональной деятельности на протяжении всего срока действия ограничения. Такие соглашения может заключать любой работодатель с любым из его сотрудников, которых он считает держателями важной информации, в том числе и работодатель государственного сектора — государство, основная задача которого состоит в том, чтобы действовать в общественных интересах при ведении коммерческой деятельности.

По итогам ревизии Государственный контроль признал, что такие соглашения в большинстве случаев заключаются не с целью предотвращения конкуренции за коммерческую деятельность работодателя государственного сектора, а скорее для разрешения проблемных ситуаций, когда работники не хотят увольняться или, напротив, чтобы подтвердить свою особую благосклонность одному из сотрудников. Помимо Латвийского университета, подобные нарушения были констатированы в концерне Latvijas dzelzceļš. Кроме того, из-за неправомерных действий работодателей государственного сектора бывшие работники имели возможность одновременно получить компенсацию как за ограничение их профессиональной деятельности, так и стать безработными и необоснованно получать пособие по безработице.