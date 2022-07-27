С Лембергсом, но в усеченном составе. Союз "зеленых" и крестьян подал списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма

Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) выдвинул в кандидаты в премьер-министра бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях и выпущенном из тюрьмы в этом году под залог. СЗК идет на выборы в усеченном составе — объединение покинула Латвийская Зеленая партия, присоединившаяся к "Объединенному списку" Улдиса Пиленса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сам Айвар Лембергс не баллотируется в 14-й Сейм.

Напомним, что предвыборной кампании в 14-й Сейм предшествовал фактический раскол СЗК. Якобы в мае председатель Латвийской "зеленой" партии Эдгар Таварс обратился к руководству Латвийского Крестьянского союза (обе партии входили в СЗК) с просьбой не заключать договор с партией Latvijai un Ventspilij, которую возглавляет экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Итог: Латвийская Зеленая партия вместе с Латвийским объединением регионов и Лиепайской партией создала под выборы в 14-й Сейм "Объединенный список". В составе СЗК остались Латвийский Крестьянский союз и Latvijai un Ventspilij, к объединению присоединилась Латвийская социал-демократическая рабочая партия.

Кто локомотивы?



Список в Риге возглавляет бывший председатель Конституционного суда Гунар Кутрис, в тройке — экс-депутат Сейма Аугуст Бригманис и Янис Диневич, возглавлящий Латвийскую социал-демократическую рабочую партию (ЛСДРП), давно не представленную в парламенте. ЛСДРП присоединилась к СЗК после выхода из состава объединения Латвийской Зеленой партии.

В Видземе номер один — депутат Сейма Арманд Крузе, второй номер — у депутата Адажской краевой думы Дайги Миерини, третий — у руководителя проектами SIA L.P.Jana Харийса Рокпелниса.

Список в Курземском избирательном округе возглавляет депутат Сейма, бывший министр благосостояния Улдис Аугулис, в тройке — депутаты Сейма Юрис Вуцпнс и Гундар Даудзе.

В Земгале номер один — депутат Сейма и исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис, за ним следуют депутат Екабпилсской краевой думы Лига Клявина и президент Латвийского Детского фонда, в прошлом депутат Сейма, Андрис Берзиньш.

Первая тройка по Латгалии — руководитель комиссии Резекненской краевой думы Каспарс Мелнис, семейный врач Лига Козловка и второй заместитель председателя Прейльской краевой думы Анита Браковска.

Что обещают?



В программе Союза "зеленых" и крестьян, опубликованной Центральной избирательной комиссией, значатся следующие обещания (публикуем выдержки):



повысить оборонный бюджет до 2,7% от ВВП;

согласно инфляции, проводить индексацию пенсий дважды в год;

обеспечить пенсионерам доплаты за стаж, накопленный до 1996 года, ежегодно повышать минимальные пенсии, гарантированный минимум доходов, жилищные пособия, ежегодно осенью выплачивать пенсионерам с низкими доходам, инвалидам и детям с редкими заболеваниями единоразовое пособие в размере 240 евро;

снизить НДС на товары первой необходимости и медикаменты;

повысить до 80% долю подоходного налога с жителей, которая уходит в бюджеты самоуправлений.

Каковы шансы?



В июне, по данным опроса SKDS, за Союз "зеленых" и крестьян собирались голосовать 6% респондентов. Следует отметить, что в апреде этого года — до выхода из объединения Латвийской Зеленой партии — рейтинг был выше: 8%.

