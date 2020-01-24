С марта LNT и Kanāls 2 станут каналом для женщин TV3 Life и детским каналом TV3 Mini

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) по просьбе TV3 Group аннулировал лицензии LNT и Kanāls 2, а вместо них выдал лицензии новым каналам - TV3 Life и TV3 Mini, сообщает агентство LETA.

Лицензии вступят в силу 1 марта

NEPLP принял решение после консультаций с Советом по конкуренции и получения дополнительной информации от медиагруппы. Ранее отдельные политики выразили беспокойство из-за закрытия LNT, так как под крылом телеканала находилась одна из немногих телевизионных служб новостей Латвии. Из-за объединения служб новостей LNT и TV3 без работы остались несколько десятков журналистов и работников телевидения.

Представители TV3 Group сообщили агентству, что существующие каналы переориентируются на две аудитории — женщин и детей. Канал TV3 Life будет предлагать легкое содержание для отдыха, а TV3 Mini предоставит развлекательно-образовательное содержание для детей на латышском языке.