С мая вырастут тарифы по вывозу мусора в Риге

Сегодня администрация Рижской думы утвердила новые тарифы по вывозу мусора в Риге, а также приняла поправки к правилам, регулирующим вывоз мусора, сообщает LETA. Вывоз мусора в большинстве предместий подорожает, новые правила вступят в силу 20 мая.

Предприятие Clean R будет вывозить мусор в центре Риги, Латгальском предместье и Курземском районе. Кубометр мусора в центре и Латгальском предместье обойдется в 15,14 евро вместо нынешних 15,97 евро, а в Курземском районе он будет стоить 16,43 евро вместо 16,21 евро.

Eco Baltia vide займется вывозом мусора в Видземском предместье и Северном районе. Там кубометр мусора будет стоить 16,53 евро вместо нынешних 16,09 евро.

Предприятия Lautus и Pilsētvides serviss будут вывозить мусор в Земгальском предместье и там тариф будет самыми дешевыми в Риге – 12,12 евро за кубометр.

Чтобы сэкономить на вывозе мусора, жители Риги могут участвовать в сортировке отходов. Вывоз отсортированных отходов — бесплатный и это позволит предприятиям реже вывозить смешанный мусор.

Договор о вывозе и сортировке мусора в многоквартирных домах будет заключать предприятие или общество, управляющее домом. В частных домах это должны сделать сами владельцы. Новые договоры надо заключить до 10 мая.