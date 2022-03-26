С момента военного вторжения России в Украины поступило 2111 заявок на вступление в Земессардзе
Foto: Imants Suveizda

С 24 февраля по 25 марта Земессардзе получило 2111 заявок на вступление, сообщает агентство LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

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Пока неизвестно, сколько из этих людей будет принято в Земессардзе, поскольку необходимы дополнительные проверки, в том числе медицинские.

Командующий Земессардзе, бригадный генерал Эгилс Лещинскис вскоре после начала войны сообщил агентству LETA, что с момента прибытия российских войск в Украину интерес к вступлению в Нацгвардию повысился в несколько раз.

Лещинскис подчеркнул, что в Земессардзе занятие найдется каждому, в этой сфере ценятся гражданские профессии и увлечения.

Согласно Концепции национальной обороны, к 2024 году Земессардзе должно насчитывать 10 000 человек, а к 2027 году — 12 000 человек. В настоящее время в Латвии достаточно активно действуют около 8 100 земессаргов.

Земессарги развивают свои военные навыки в свободное от основной работы время — в выходные, праздничные дни или в будни, если на это есть время. Служба в Земессардзе дает возможность улучшить свою общую физическую подготовку и расширить кругозор, участвуя в военных учениях как в Латвии, так и за рубежом.

Во время службы земессарг выбирает, какую воинскую специальность освоить (например, связист, снайпер, разведчик, оператор противотанкового оружия, военный врач, солдат-спасатель, водитель военного транспорта, взрывчатка, оператор радиостанции и т.д)..

Кроме того, за выполнение служебных обязанностей и участие в тренировках земессарг получает компенсацию от 32 евро в день и оплачиваемое питание или его компенсацию в размере 9,96 евро.

В Земесардзе не делят людей по признаку национальности, образования, специальности или опыта, однако кандидат должен быть гражданином Латвии в возрасте от 18 до 55 лет со знанием государственного языка не ниже среднего (B1), с соответствующим состоянием здоровья и физической подготовкой.

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