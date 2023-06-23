С момента восстановления независимости Латвии в Сейме были только два депутата с именем Лига

По подсчетам агентства LETA, с момента восстановления независимости в Сейме было всего две женщины-депутата по имени Лига. Теперь есть еще и один министр.

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Впервые депутат по имени Лига появилась только в Сейме 12-го созыва (сейчас — 14-й Сейм). Тогда в парламент была избрана Лига Козловска (Союз "зеленых" и крестьян). В 13-м Сейме депутатов с именем Лига опять не было.

А в нынешнем в 14-м Сейме есть два депутата, которы носят это имя Лига — уже упомянутая Козловская и Лига Клявиня. Оба были избраны осенью прошлого от Союза "зеленых" и крестьян.

В правительстве работает еще одна Лига — министр здравоохранения Лига Менгельсоне, беспартийная, но выдвинутая на должность "Объединенным списком".