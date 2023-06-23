С момента восстановления независимости Латвии в Сейме были только два депутата с именем Лига
Foto: LETA

По подсчетам агентства LETA, с момента восстановления независимости в Сейме было всего две женщины-депутата по имени Лига. Теперь есть еще и один министр.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Впервые депутат по имени Лига появилась только в Сейме 12-го созыва (сейчас — 14-й Сейм). Тогда в парламент была избрана Лига Козловска (Союз "зеленых" и крестьян). В 13-м Сейме депутатов с именем Лига опять не было.

А в нынешнем в 14-м Сейме есть два депутата, которы носят это имя Лига — уже упомянутая Козловская и Лига Клявиня. Оба были избраны осенью прошлого от Союза "зеленых" и крестьян.

В правительстве работает еще одна Лига — министр здравоохранения Лига Менгельсоне, беспартийная, но выдвинутая на должность "Объединенным списком".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts