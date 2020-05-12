С момента введения ЧС убытки Rīgas satiksme уже около 4 млн. евро, обсуждается возврат льгот на проезд

По словам главы правления муниципального предприятия Rīgas satiksme (RS) Джинеты Иннусы, с момента введения ограничений на время действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения Covid-19, убытки RS составили 4 миллиона евро.

В интервью Латвийскому Радио она пояснила, что эти подсчеты проводились еще до 30 апреля, об этом проинформирована также администрация Рижской думы. На вопрос, намерено ли предприятие просить дополнительные дотации на покрытие этих убытков, Иннуса ответила, что такое предложение уже представлено администрации.

Она также добавила, что общая сумма убытков будет известна, когда закончится кризис, но администрация Рижской думы получает доклад о ситуации в Rīgas satiksme каждую неделю. Иннуса сообщила, что несмотря на смягчение ограничений, количество пассажиров в общественном транспорте пока не увеличилось.

По словам главы RS, в ближайшее время будут рассмотрены предложения о постепенном возобновлении льгот на проезд для наиболее не защищенных социальных групп. На обсуждение администрации РД уже подано предложение вернуть льготный проезд для многодетных семей и инвалидов.