С момента введения ограничений во въезде в Латвию отказано 409 гражданам России
Foto: F64

С момента введенных правительством в сентябре ограничений во въезде в Латвию отказано 409 гражданам России, сообщили в Государственной пограничной охране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 19 сентября, когда вступили в силу установленные решением правительства ограничения на несущественные поездки, поток граждан России сократился на 39%.

За прошедшую неделю внешнюю границу пересекло 1480 граждан России, что в среднем в пять раз меньше, чем в странах ближнего зарубежья: в Эстонию въехали 8756 граждан России, а в Литву — 6577.

В целом с 19 сентября российско-латвийскую и белорусско-латвийскую границу пересекли 16 588 граждан России — лишь те, кто соответствует исключительным категориям, определенным в постановлении правительства.

Только 15% из них въехали в Латвию на основании виз категории C или D, еще 40% являются обладателями вида на жительство в Латвии, среди них члены семей граждан Латвии, студенты, трудоустроенные, лица, въезд которых связан с рабочими потребностями или гуманитарными соображениями.

Почти половина российских граждан, пересекших внешнюю границу, пользуются визами или видами на жительство, выданными другими странами, а это означает, что Латвия не является страной назначения для этих лиц, а используется для транзита в другие страны Евросоюза.

На прошлой неделе во въезде в Латвию было отказано 18 гражданам России, а с 19 сентября — 409 гражданам России. Иностранцам отказывают во въезде на основании решения Кабинета министров, а также по иным обстоятельствам.

На зеленой границе с Россией не было зафиксировано попыток ее нелегального пересечения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Почему жирные кислоты omega-3 надо употреблять с раннего возраста?
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Значение и применение жирных кислот Омега-3 в зимний сезон. Объясняет фармацевт
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Борешься с высоким кровяным давлением? Жирные кислоты Омега-3 помогут тебе
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег