С начала года Covid-19 выявлен уже у 1134 работников детских садов

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, с начала 2021 года Covid-19 констатирован уже 1 1134 сотрудников дошкольных образовательных учреждений.

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В первую неделю 2021 года Covid-19 был зафиксирован у 177 работников детских садов, на второй и третьей неделе количество заразившихся немного сократилось. Однако уже на четвертую неделю снова стал заметен рост: в конце января заболели 188 работников детсадов.

В Центре указали, что меньше всего больных с начала года было на шестой неделе — всего 100 человек, однако на прошлой неделе количество заболевших сотрудников детских дошкольных образовательных учреждений снова возросло — 171.

Специалист ЦКПЗ Юрий Перевощиков пояснил, что статистические данные показывают положительный эффект от введения дистанционного обучения на снижение заболеваемости.

При этом Перевощиков отметил тревожную тенденцию: за последние три недели наблюдается рост заболеваемости практически во всех возрастных детских группах, включая детей в возрасте от двух до четырех лет, посещающих детский сад. .

Образовательные учреждения оказываются местом заражения Covid-19 примерно в 7% случаев.