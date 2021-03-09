С начала года еженедельное количество случаев Covid-19 уменьшилось на 41%
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С начала года количество выявляемых случаев Covid-19 в неделю снизилось на 41,3%, сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеван

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"Это означает, что средняя недельная динамика снижения составляет 5%, несмотря на стагнацию в отдельные недели", — пояснил эпидемиолог.

Однако, как отмечает эпидемиолог, увеличилось и количество проведенных тестов — за последнюю неделю февраля сделано 70 477 анализов, а на прошлой неделе — уже 81 179.

Тенденция к снижению заболеваемости сейчас наблюдается во всех регионах, она самая слабая в Земгале, а самая сильная — в Латгале.

На прошлой неделе увеличилась доля инфицированных на рабочих местах и в учебных заведениях.

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