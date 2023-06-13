С начала года Госпогранохрана не пустила в Латвию 3860 нелегальных мигрантов
Foto: LETA

В этом году Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 3860 человек, сообщили агентству LETA в ГПО.

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194 человека были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В пятницу на латвийско-белорусской границе задержаны 22 человека, в субботу — 43, в воскресенье — двое.

В прошлом году незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались 5 286 человек, 217 пересечение границы было разрешено по гуманитарным причинам.
10 августа 2021 года правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе. В последний раз она была продлена до 10 августа текущего года.

В Министерстве внутренних дел считают, что развязанная Россией и поддерживаемая Беларусью война в Украине может рассматриваться как дополнительный фактор риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать дестабилизацию ситуации на границах с Латвией, Польшей и Литвой.

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