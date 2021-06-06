С начала года Латвия потратила 34 млн евро на тесты на Covid-19

За первые четыре месяца 2021 года расходы государства на лабораторные тесты на Covid-19, включая тесты на антитела и экспресс-тесты, составили 34,188 млн евро, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Самые большие расходы были в январе, когда лабораторные тесты на Covid-19 обошлись в 9,535 млн евро. В феврале на тесты было истрачено 7,904 млн евро, в марте - 8,727 млн евро, в апреле - 8,021 млн евро.

Как сообщалось, в конце прошлого и начале этого года было принято решение об улучшении тестирования, в том числе о более широком использовании тестов на антитела и экспресс-тестов, а также был введен регулярный рутинный скрининг для представителей ряда профессий. После этого Латвия стала делать значительно больше тестов на Covid-19.