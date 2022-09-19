С начала года в Латвии зафиксировано уже 51 нападение волков: гибнут овцы, коровы, собаки

По последним данным Государственной службы леса (ГСЛ), с начала 2022 года получена информация о 51 подтвержденном нападении волков и одном сообщении о нападении собак.

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По словам старшего рефернета Отдела охоты ГСЛ Илгварса Зихманиса, всего в результате 51 нападения были убиты 203 овцы, четыре единицы крупного рогатого скота, две козы и две собаки. Также ранены 84 овцы, пропали без вести 87 овец и одна коза.

Госслужба леса также получила одно сообщение о нападении собак, в результате которого были убиты две овцы.

Согласно обобщенным данным ГСЛ, в этом году чаще всего нападения волков фиксировались в Цессиском крае — 23 нападения, в Смилтенском крае произошло 8 нападений, в Алуксненском — 4, столько же и в Кулдигском крае.

Госслужба леса напоминает, что о нападениях крупных хищников на домашний скот следует сообщать как можно скорее, так как в тот же или на следующий день место происшествия должен осмотреть специалист, который должен определить вид нападавшего.