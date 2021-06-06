С начала года в Рижском аэропорту не пустили на рейс более 500 человек без Covid-документов

За первые пять месяцев этого года 534 пассажира не смогли улететь из аэропорта "Рига", потому что у них не было документов об отсутствии Covid-19. Это 0,2% от общего числа пассажиров, сообщает LETA.

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В мае был 161 такой случай.

У них не было сделанного в установленные сроки теста на Covid-19, не была заполнена форма, необходимая для въезда в страну назначения, или не было каких-то других документов.

"Очень много пассажиров, которые прибывают к рейсу без всех необходимых документов, потому что не изучили все до конца или в последний момент правила изменились", — рассказала представитель аэропорта Лаура Кулакова.

За пять месяцев этого года аэропорт "Рига" обслужил около 248 000 пассажиров, что на 80% меньше, чем в первые пять месяцев 2020 года.