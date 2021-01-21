С начала пандемии Covid-19 заболели 4000 клиентов социальных центров, умерли 146

С начала пандемии Covid-19 заразились 4000 клиентов социальных центров, что составляет почти треть от 13000, а 146 постояльцев пансионатов для престарелых умерли, сообщает сегодня журнал Ir со ссылкой на Министерство благосостояния и Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Также заразились 1300 сотрудников центров социального ухода — врачи, санитары, медсестры и другие.

Уже летом некоторые пансионаты стали очагами вируса. Например, в центре социального ухода Marsneni заболело большинство постояльцев. Хотя строгие меры безопасности должны были предотвратить подобный сценарий в других пансионатах, вирус проник в них, сообщает журнал.

К началу этой недели Covid-19 затронул 80 центров социального ухода — 13 государственных и 67 муниципальных и частных. По данным ЦПКЗ, на социальные центры приходится 10,4% всех случаев коронавируса в стране.

Заболеваемость Covid-19 резко возросла в этих учреждениях осенью. С октября по декабрь количество заболевших увеличилось в 50 раз — с 66 до 3184.

Проверки, проведенные Инспекцией здравоохранения, выявили серьезные проблемы в большинстве учреждений. Основные риски распространения вируса — это густонаселенность и ограниченный персонал. В настоящее время очаги Covid-19 образовались в нескольких центрах социального ухода — вентспилсском Selgа, даугавпилсском "Пиладзис", рижском Pardaugavа и добельском Lielberzе.

Среди сотрудников были случаи, когда болезнью заканчивалось такое невинное событие, как обычная кофе-пауза. Передача вируса происходила и в раздевалках для персонала, так как помещения узкие и контакт с коллегами тесный.

Еще один немаловажный фактор — работники центров социального ухода часто работают в нескольких учреждениях одновременно.

Основная причина — низкая заработная плата. Средняя зарплата сотрудника составляет от 500 до 600 евро в месяц за полный рабочий день, поэтому некоторые объединяют как минимум две работы.