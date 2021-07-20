С начала тестирования на границе с Россией выявлены трое больных Covid-19

На прошлой неделе на границе Латвии и России появились пункты приема анализов на Covid-19. С тех пор проведены около 2000 анализов и выявлены трое больных коронавирусом, сообщает Латвийское радио. Приезжие спокойно воспринимают необходимость сдавать анализ, но обеспокоены ценой теста.

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Анализы на пограничных пунктах принимают две лаборатории — E.Gulbja laboratorija и Centrālā laboratorija. Помощница врача Виктория, принимающая анализы пересекающих границу в Терехово, рассказала, что сначала приезжие сдают быстрый тест и если он оказывается положительным, то надо сдавать ПЦР-тест.

"Человек стучится [в контейнер], заходит, мы у него просим документы, делаем тест, потом вводим остальные данные. Тогда ему надо подождать 15 минут, пока не придет ответ", — рассказала медик.

Многие встреченные на границе люди сказали Латвийскому радио, что такое тестирование в других местах — привычная практика, но их не устраивает цена на анализы.

Пункт ежедневно посещают около 150 граждан третьих стран и граждан Латвии без сертификата Covid-19. Анализы принимают круглосуточно. В основном их сдают водители грузовых автомобилей, так как поток легковых частных автомобилей минимальный — 25-30 машин в день, сообщил начальник Службы пограничного контроля Раймондс Кублицкис.